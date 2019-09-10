10.09.2019, 18:03

ФОТО | В Ыйсмяэ блокирована жилая многоэтажка. КаПо проводит следственные мероприятия

 (7)
rus.delfi.ee
EST
ФОТО | В Ыйсмяэ блокирована жилая многоэтажка. КаПо проводит следственные мероприятия
Delfi

В таллиннском районе Хааберсти сегодня во второй половине дня полиция оградила лентой многоэтажный жилой дом по адресу Ыйсмяэ, 58. Внутрь огражденного периметра никого не пускают.

Как сообщили Delfi в Департаменте полиции и погранохраны, ограждение организовано в связи с проведением Полицией безопасности (КаПо) следственных мероприятий.

О том, какие именно мероприятия проводит КаПо, данных нет. Пресс-секретарь ведомства Харрис Пуусепп сообщил Delfi, что правоохранители пока не могут обнародовать информацию, в связи с чем проводятся следственные мероприятия. Он лишь уточнил, что из части квартир пришлось людей в целях безопасности эвакуировать.

Uudiskirja Üleskutse
Читайте также: