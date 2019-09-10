ФОТО | В Ыйсмяэ блокирована жилая многоэтажка. КаПо проводит следственные мероприятия

О том, какие именно мероприятия проводит КаПо, данных нет. Пресс-секретарь ведомства Харрис Пуусепп сообщил Delfi, что правоохранители пока не могут обнародовать информацию, в связи с чем проводятся следственные мероприятия. Он лишь уточнил, что из части квартир пришлось людей в целях безопасности эвакуировать.
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