ФОТО | В Ыйсмяэ блокирована жилая многоэтажка. КаПо проводит следственные мероприятия

Как сообщили Delfi в Департаменте полиции и погранохраны, ограждение организовано в связи с проведением Полицией безопасности (КаПо) следственных мероприятий.

О том, какие именно мероприятия проводит КаПо, данных нет. Пресс-секретарь ведомства Харрис Пуусепп сообщил Delfi, что правоохранители пока не могут обнародовать информацию, в связи с чем проводятся следственные мероприятия. Он лишь уточнил, что из части квартир пришлось людей в целях безопасности эвакуировать.