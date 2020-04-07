07.04.2020, 15:45

ФОТО: В Ярвекюла открытым пламенем полыхало здание


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Tulekahju kõrvalhoones
Tulekahju kõrvalhoonesFoto: Kenno Soo

Сегодня после часа дня в Центр тревоги поступило сообщение о пожаре в Ярвекюла в Вильяндимаа, где открытым пламенен горело подсобное здание.

В результате пожара здание сильно пострадало.

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