ФОТО: В Ярвекюла открытым пламенем полыхало здание

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Tulekahju kõrvalhoones Foto: Kenno Soo

Сегодня после часа дня в Центр тревоги поступило сообщение о пожаре в Ярвекюла в Вильяндимаа, где открытым пламенен горело подсобное здание.