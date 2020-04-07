07.04.2020, 15:45
ФОТО: В Ярвекюла открытым пламенем полыхало здание
Сегодня после часа дня в Центр тревоги поступило сообщение о пожаре в Ярвекюла в Вильяндимаа, где открытым пламенен горело подсобное здание.
Сегодня после часа дня в Центр тревоги поступило сообщение о пожаре в Ярвекюла в Вильяндимаа, где открытым пламенен горело подсобное здание.
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