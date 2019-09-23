ФОТО | В Ярвамаа водитель на скорости 200 км/ч пытался скрыться от полиции, а потом спрятался в лесу

В 20:30 полицейские патрулировали шоссе в Ярвамаа, когда увидели BMW, передвигавшейся со скоростью больше 140 км/ч. Водителю дали сигнал остановиться, но он решил скрыться от полиции. Согласно данным, причиной побега было отсутствие у него водительских прав.

Во время короткой погони BMW разогнался до 200 км/ч. Когда же автомобиль наконец остановился, водитель выпрыгнул из него и побежал в лес в надежде там скрыться. Вечером его задержать не удалось, но полиции известна личность водителя и его разыскивают.

Как утверждается лихача заставили остановиться напуганные высокой скоростью трое пассажиров — они начали бояться за свою жизнь.