ФОТО | В Ярвамаа утонул 35-летний мужчина. Близкие говорят, что он был нетрезв

Хотя к месту несчастья выехали три расчета спасателей, человека спасти не удалось. В результате поисков было обнаружено его безжизненное тело. Это был 35-летний мужчина, который, по словам близких, перед тем, как отправиться в воду, выпил спиртного.

Говорят, что близкие пытались воспрепятствовать купанию мужчины в нетрезвом состоянии, но безрезультатно.

За весь прошлый год в в Эстонии утонуло 36 человек, в текущем году эта печальная цифра уже составляет 40 человек.