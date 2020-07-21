21.07.2020, 20:18
ФОТО | В Ярвамаа утонул 35-летний мужчина. Близкие говорят, что он был нетрезв
В 18.09 в Центр тревоги поступила информация о том, что в селе Албу (Ярвамаа) мужчина отправился купаться на карьер и ушел под воду.
В 18.09 в Центр тревоги поступила информация о том, что в селе Албу (Ярвамаа) мужчина отправился купаться на карьер и ушел под воду.
Хотя к месту несчастья выехали три расчета спасателей, человека спасти не удалось. В результате поисков было обнаружено его безжизненное тело. Это был 35-летний мужчина, который, по словам близких, перед тем, как отправиться в воду, выпил спиртного.
Говорят, что близкие пытались воспрепятствовать купанию мужчины в нетрезвом состоянии, но безрезультатно.
За весь прошлый год в в Эстонии утонуло 36 человек, в текущем году эта печальная цифра уже составляет 40 человек.
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