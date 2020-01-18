18.01.2020, 19:14

ФОТО | В Ярвамаа у грузовика на ходу отвалилось колесо и врезалось в BMW

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Avarii Türi vallas Foto: Kaspar Pokk

Около 16:00 произошло ДТП в волости Тюри в Ярвамаа. На шоссе Тюри-Аркма у грузовика на ходу отвалилось колесои покатилось по дороге, задев в BMW.

Колесо грузовика ударило BMW спереди со стороны водителя. Водитель не успел избежать столкновения.

На момент аварии в BMW находились два человека, которые отделались испугом. Зато автомобиль серьезно пострадал — для него пришлось вызывать буксир.

Грузовик Scania, у которого отвалилось колесо, остановился лишь через полкилометра от места инцидента. После дачи показаний полицейские разрешили водителю ехать дальше.

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