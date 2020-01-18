ФОТО | В Ярвамаа у грузовика на ходу отвалилось колесо и врезалось в BMW

Колесо грузовика ударило BMW спереди со стороны водителя. Водитель не успел избежать столкновения.

На момент аварии в BMW находились два человека, которые отделались испугом. Зато автомобиль серьезно пострадал — для него пришлось вызывать буксир.

Грузовик Scania, у которого отвалилось колесо, остановился лишь через полкилометра от места инцидента. После дачи показаний полицейские разрешили водителю ехать дальше.