ФОТО | В Ярвамаа у грузовика на ходу отвалилось колесо и врезалось в BMW

Около 16:00 произошло ДТП в волости Тюри в Ярвамаа. На шоссе Тюри-Аркма у грузовика на ходу отвалилось колесои покатилось по дороге, задев в BMW.
Колесо грузовика ударило BMW спереди со стороны водителя. Водитель не успел избежать столкновения.
На момент аварии в BMW находились два человека, которые отделались испугом. Зато автомобиль серьезно пострадал — для него пришлось вызывать буксир.
Грузовик Scania, у которого отвалилось колесо, остановился лишь через полкилометра от места инцидента. После дачи показаний полицейские разрешили водителю ехать дальше.
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