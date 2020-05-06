ФОТО: В Ярвамаа столкнулись мотоцикл и микроавтобус

Вчера в 18:50 на виадуке Мяо в Ярвамаа столкнулись мотоцикл и микроавтобус.
По предварительным данным, 40-летний мужчина на мотоцикле Yamaha ехал по шоссе Пярну-Раквере в сторону Раквере. Водитель микроавтобуса Peugeot, поворачивавшего со второстепенной дороги на шоссе, не заметил приближающийся слева мотоцикл и врезался в него.
В результате столкновения мотоциклист получил травмы. Его доставили в больницу.
По сообщению полиции, оба водителя были трезвыми. Мотоциклист имел необходимое защитное снаряжение.
Максимально разрешенная скорость на главной дороге в месте аварии составляет 70 км/ч. Транспортное средство, поворачивающее на нее с шоссе Таллинн-Тарту, должно остановиться на перекрестке.
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