09.06.2019, 14:15
ФОТО | В Ярвамаа рейсовый автобус завалился на бок, проезжая старый мост
Сегодня во второй половине дня в деревне Йыэкюла пассажирский автобус завалился на бок, проезжая по старому деревянному мосту.
Сегодня во второй половине дня в деревне Йыэкюла пассажирский автобус завалился на бок, проезжая по старому деревянному мосту.
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