09.06.2019, 14:15

ФОТО | В Ярвамаа рейсовый автобус завалился на бок, проезжая старый мост


rus.delfi.ee
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Galerii: 17 pilti
Järvamaal Jõeküla külas vajus buss läbi vana puidust silla Foto: Kaspar Pokk

Сегодня во второй половине дня в деревне Йыэкюла пассажирский автобус завалился на бок, проезжая по старому деревянному мосту.

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