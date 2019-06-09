ФОТО | В Ярвамаа рейсовый автобус провалился сквозь старый мост

Примерно в 12.40 автобус попытался проехать по старому деревянному мосту. Водитель хотел добраться в центр отдыха Тоосиканну, но почему-то не обратил внимание на выставленный рядом с мостом информационный щит, который извещал, что по этой дороге в Тоосиканну ехать нельзя.

Передняя часть автобуса уже почти выехала на противоположный берег, как одно из задних колёс провалилось сквозь мост. Старый мост, по которому иногда и пешком идти опасаются, не выдержал.

Сейчас на место ждут представителя транспортной компании, который должен решить, каким образом будут вытаскивать автобус.

Насколько известно, у водителя это был первый рабочий день на данном предприятии, ни одного пассажира в салоне не было.