04.07.2020, 20:07

ФОТО | В Ярвамаа пьяный водитель угодил в кювет, автомобиль перевернулся на крышу


EST
Galerii: 17 pilti
Liiklusõnnetus Järvamaal Foto: Kaspar Pokk

В субботу в 17:45 пьяный водитель совершил ДТП в Ярвамаа. Передвигавшийся по шоссе Пярну-Раквере в сторону Тюри автомобиль отклонился в правую сторону и выехал с дороги в кювет. Возможно, пьяный водитель хотел повернуть на боковую дорогу.

Съехав в кювет, автомобиль перевернулся на крышу. К счастью, другие участники движения не пострадали.

В автомобиле был лишь водитель, который серьезно не пострадал.

Читайте также: