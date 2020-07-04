04.07.2020, 20:07
ФОТО | В Ярвамаа пьяный водитель угодил в кювет, автомобиль перевернулся на крышу
В субботу в 17:45 пьяный водитель совершил ДТП в Ярвамаа. Передвигавшийся по шоссе Пярну-Раквере в сторону Тюри автомобиль отклонился в правую сторону и выехал с дороги в кювет. Возможно, пьяный водитель хотел повернуть на боковую дорогу.
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