13.09.2019, 20:55

ФОТО | В Ярвамаа пьяный водитель съехал с дороги

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rus.delfi.ee
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Avarii Järvamaal
Avarii JärvamaalFoto: Kaspar Pokk

В 18:45 в волости Тюри на участке дороги между Сяревере и Тайксе 44-летний мужчина устроил ДТП.

Ехавший со стороны Тюри на Volvo мужчина сперва отклонился с дороги вправо, проехал по кювету, отлетел от дорожной трубы обратно на дорогу, проехал через встречную полосу и затем съехал влево в кювет.

В машине был только водитель, который получил легкие травмы и был доставлен на осмотр в Ярвамааскую больницу. По словам представителя полиции, прежде чем сесть за руль, 44-летний мужчина употреблял алкоголь.

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