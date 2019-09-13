ФОТО | В Ярвамаа пьяный водитель съехал с дороги

Ехавший со стороны Тюри на Volvo мужчина сперва отклонился с дороги вправо, проехал по кювету, отлетел от дорожной трубы обратно на дорогу, проехал через встречную полосу и затем съехал влево в кювет.

В машине был только водитель, который получил легкие травмы и был доставлен на осмотр в Ярвамааскую больницу. По словам представителя полиции, прежде чем сесть за руль, 44-летний мужчина употреблял алкоголь.