27.07.2020, 07:04

ФОТО: В Ярвамаа пожилой водитель на микроавтобусе вылетел в кювет


EST
Galerii: 4 pilti
Avarii Vaali külas Foto: Lugeja foto

В воскресенье, 26 июля, около половины восьмого вечера в центр тревоги поступило сообщение о том, что в древне Ваали в Ярвамаа микроавтобус Volkswagen вылетел в кювет.

Прибывшие на место полицейские и спасатели помогли 82-летнему водителю выбраться из транспортного средства, а медики доставили его в Пайдескую больницу для проверки.

По предварительным данным, на гравийной дороге Volkswagen занесло и он вылетел в кювет. Водитель был трезв и имеет права соответствующей категории.

Читайте также: