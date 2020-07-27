ФОТО: В Ярвамаа пожилой водитель на микроавтобусе вылетел в кювет

Прибывшие на место полицейские и спасатели помогли 82-летнему водителю выбраться из транспортного средства, а медики доставили его в Пайдескую больницу для проверки.

По предварительным данным, на гравийной дороге Volkswagen занесло и он вылетел в кювет. Водитель был трезв и имеет права соответствующей категории.