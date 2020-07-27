27.07.2020, 07:04
ФОТО: В Ярвамаа пожилой водитель на микроавтобусе вылетел в кювет
В воскресенье, 26 июля, около половины восьмого вечера в центр тревоги поступило сообщение о том, что в древне Ваали в Ярвамаа микроавтобус Volkswagen вылетел в кювет.
Прибывшие на место полицейские и спасатели помогли 82-летнему водителю выбраться из транспортного средства, а медики доставили его в Пайдескую больницу для проверки.
По предварительным данным, на гравийной дороге Volkswagen занесло и он вылетел в кювет. Водитель был трезв и имеет права соответствующей категории.
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