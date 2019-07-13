13.07.2019, 19:02

ФОТО | В Ярвамаа поддатый мужчина на мотороллере врезался в грузовик

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rus.delfi.ee
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Galerii: 16 pilti
Avarii Järvamaal Foto: Kaspar Pokk

В субботу около 14:30 в Кабала в волости Тюри произошло ДТП, когда выезжавший с боковой дороге мужчина на мотороллере не уступил дорогу грузовику и врезался в него.

Водитель грузовика рассказал, что мотороллер врезался в бок прицепы. Если бы он вовремя не посмотрел в зеркало, то и не заметил бы этого.

Скорая помощь доставила пострадавшего водителя мотороллера в больницу.

Полиция проверила его на алкоголь в крови, и выяснилось, что он имеет степень опьянения. Водитель грузовика был трезв.

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