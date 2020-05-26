26.05.2020, 07:12

ФОТО: В Ярвамаа на свалке произошел пожар. Дым простирался на километры, спасатели отреагировали усиленным составом

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Väätsa prügila põleng Foto: Kaspar Pokk

25 мая в 22:14 спасатели получили вызов на свалку Вяэтса в волости Тюри в Ярвамаа, где произошел пожар. Густой дым простирался на многие километры.

Возгорание произошло в зоне бытовых отходов. Точная причина возгорания пока неизвестна. Предполагается, что из-за батареи или аккумулятора, оказавшегося среди мусора.

На место прибыл практически весь пожарный состав Ярвамаа, а также спасатели и добровольцы из Вяндра.

К счастью, пожар был обнаружен относительно рано, поэтому не успел принять более широкие масштабы и довольно быстро был потушен.

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