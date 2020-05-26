26.05.2020, 07:12
ФОТО: В Ярвамаа на свалке произошел пожар. Дым простирался на километры, спасатели отреагировали усиленным составом(2)
25 мая в 22:14 спасатели получили вызов на свалку Вяэтса в волости Тюри в Ярвамаа, где произошел пожар. Густой дым простирался на многие километры.
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