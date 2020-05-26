ФОТО: В Ярвамаа на свалке произошел пожар. Дым простирался на километры, спасатели отреагировали усиленным составом

Возгорание произошло в зоне бытовых отходов. Точная причина возгорания пока неизвестна. Предполагается, что из-за батареи или аккумулятора, оказавшегося среди мусора.

На место прибыл практически весь пожарный состав Ярвамаа, а также спасатели и добровольцы из Вяндра.

К счастью, пожар был обнаружен относительно рано, поэтому не успел принять более широкие масштабы и довольно быстро был потушен.