23.05.2020, 13:39
ФОТО: В Ярвамаа из-за костра открытым пламенем полыхал старый хлев и чуть не сгорел жилой дом
Сегодня во второй половине дня в дереве Лаупа в Ярвамаа из-за костра загорелся старый хлев. По прибытию спасателей из-за ветра огонь уже перекинулся на расположенный рядом жилой дом.
Мужчина взял цемент, лотки от яиц и сделал стильную вещь в сад
Ставим содовую смесь в духовку: через минуту внутри как новая
Грета Тунберг стала экспертом по коронавирусу и всех рассмешила
Самый опасный этап борьбы с COVID наступает в Бишкеке — мэр