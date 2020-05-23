ФОТО: В Ярвамаа из-за костра открытым пламенем полыхал старый хлев и чуть не сгорел жилой дом

К счастью, пожарным удалось оперативно отреагировать и дом не пострадал.

Спасатели напоминают, что про разведении костров следует быть предельно осторожными и постоянно следить за огнем, а после убрать за собой территорию и убедиться, что огонь окончательно потушен.