23.05.2020, 13:39
ФОТО: В Ярвамаа из-за костра открытым пламенем полыхал старый хлев и чуть не сгорел жилой дом
Сегодня во второй половине дня в дереве Лаупа в Ярвамаа из-за костра загорелся старый хлев. По прибытию спасателей из-за ветра огонь уже перекинулся на расположенный рядом жилой дом.
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