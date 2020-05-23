23.05.2020, 13:39

ФОТО: В Ярвамаа из-за костра открытым пламенем полыхал старый хлев и чуть не сгорел жилой дом


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Galerii: 22 pilti
Foto: Ilmar Saabas

Сегодня во второй половине дня в дереве Лаупа в Ярвамаа из-за костра загорелся старый хлев. По прибытию спасателей из-за ветра огонь уже перекинулся на расположенный рядом жилой дом.

К счастью, пожарным удалось оперативно отреагировать и дом не пострадал.

Спасатели напоминают, что про разведении костров следует быть предельно осторожными и постоянно следить за огнем, а после убрать за собой территорию и убедиться, что огонь окончательно потушен.

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