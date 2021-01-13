13.01.2021, 20:24
ФОТО | В Ярвамаа автомобиль с чешскими номерами вылетел с дороги и приземлился на бок(1)
На перекрестке шоссе Таллинн-Тарту и Имавере-Вильнди в Ярвамаа произошло ДТП, когда ехавший со стороны Вильянди Mercedes-Benz с чешским номерами снес дорожный знак, вылетел с дороги и приземлился на бок.
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