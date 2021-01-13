ФОТО | В Ярвамаа автомобиль с чешскими номерами вылетел с дороги и приземлился на бок

Хотя у автомобиля были чешские номера, за рулем находилась женщина, разговаривавшая на эстонском языке. Она была в машине одна и не пострадала при падении. Полиция сообщила, что женщина была трезвая.

Водитель не справилась с управлением. Пока еще не известно, почему она не заметила, что приближается к перекрестку и выезжает на шоссе Таллинн-Тарту. Скорее всего, всему виной скользкая дорогая и неправильно выбранная скорость.