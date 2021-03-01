ФОТО | В Выхма женщина напала с ножом на двух детей. Пострадавшие получили серьезные травмы

Детей обнаружил жительница того же подъезда, которaя вызвала скорую помощь и оказала первую помощь. По оценке прибывших на место медиков, насколько сейчас известно, состояние детей не опасно для жизни. Но оба ребенка получили тяжкие повреждения и их доставили в больницу.

Прибывший полицейский патруль установил личность и задержал подозреваемую в преступлении женщину, 37-летнюю жительницy того же дома.

Оперативный дежурный Лыунаской префектуры Оттомар Вирк сообщил, что все обстоятельства случившегося будут выяснены в ходе возбужденного уголовного дела.

"Трудно понять столь тяжелый случай насилия, в котором пострадавшими являются беззащитные дети. Пока еще трудно сказать, что подвигло взрослую женщину на это деяние, возможно на это ответит судебно-психиатрическая экспертиза", - сказал полицейский.

Обстоятельства инцидента пока неясны. Полиция сообщила Delfi, что устроившая понажовщину женщина никак не связана со своими жертвами.

Будет дополняться по мере поступления информации!