ФОТО | В Выхма женщина напала с ножом на двух детей. Пострадавшие получили серьезные травмы(38)
Сегодня в 17.50 Центр тревоги получил сообщение, что в Выхма (Вильяндиский уезд) в подъезде дома на улице Калеви травмы получили дети 8 и 10 лет.
Сегодня в 17.50 Центр тревоги получил сообщение, что в Выхма (Вильяндиский уезд) в подъезде дома на улице Калеви травмы получили дети 8 и 10 лет.
Детей обнаружил жительница того же подъезда, которaя вызвала скорую помощь и оказала первую помощь. По оценке прибывших на место медиков, насколько сейчас известно, состояние детей не опасно для жизни. Но оба ребенка получили тяжкие повреждения и их доставили в больницу.
Прибывший полицейский патруль установил личность и задержал подозреваемую в преступлении женщину, 37-летнюю жительницy того же дома.
Оперативный дежурный Лыунаской префектуры Оттомар Вирк сообщил, что все обстоятельства случившегося будут выяснены в ходе возбужденного уголовного дела.
"Трудно понять столь тяжелый случай насилия, в котором пострадавшими являются беззащитные дети. Пока еще трудно сказать, что подвигло взрослую женщину на это деяние, возможно на это ответит судебно-психиатрическая экспертиза", - сказал полицейский.
Обстоятельства инцидента пока неясны. Полиция сообщила Delfi, что устроившая понажовщину женщина никак не связана со своими жертвами.
Будет дополняться по мере поступления информации!
Чтобы читать материалы Delfi было комфортнее, вы можете приобрести комплексный пакет или пакет без рекламы.
Назван топ-5 авто, которые ржавеют через три года после покупки
Полная разруха: условия жизни Загитовой потрясли прессу
Японские врачи отправят на свалку часть вакцин Pfizer
Сок этой ягоды подавляет COVID-19 на 97 процентов