ФОТО | В Выхма женщина напала с ножом на двух детей. Пострадавшие получили серьезные травмы(60)
Сегодня в 17.50 Центр тревоги получил сообщение, что в Выхма (Вильяндиский уезд) в подъезде дома на улице Калеви травмы получили дети 8 и 10 лет.
Сегодня в 17.50 Центр тревоги получил сообщение, что в Выхма (Вильяндиский уезд) в подъезде дома на улице Калеви травмы получили дети 8 и 10 лет.
Детей обнаружил жительница того же подъезда, которaя вызвала скорую помощь и оказала первую помощь. По оценке прибывших на место медиков, насколько сейчас известно, состояние детей не опасно для жизни. Но оба ребенка получили тяжкие повреждения и их доставили в больницу.
Прибывший полицейский патруль установил личность и задержал подозреваемую в преступлении женщину, 37-летнюю жительницy того же дома.
Оперативный дежурный Лыунаской префектуры Оттомар Вирк сообщил, что все обстоятельства случившегося будут выяснены в ходе возбужденного уголовного дела.
"Трудно понять столь тяжелый случай насилия, в котором пострадавшими являются беззащитные дети. Пока еще трудно сказать, что подвигло взрослую женщину на это деяние, возможно на это ответит судебно-психиатрическая экспертиза", - сказал полицейский.
Обстоятельства инцидента пока неясны. Полиция сообщила Delfi, что устроившая понажовщину женщина никак не связана со своими жертвами.
Начальник социального отдела волостной управы Пыхья-Сакала Эвели Лиллеоя сказала Delfi, что родителям пострадавших детей будет предложена психологическая помощь.
Что касается психологической помощи другим жителям, то этот вопрос тоже обсудят в социальном отделе.
Будет дополняться по мере поступления информации!
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