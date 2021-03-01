ФОТО | В Выхма женщина напала с ножом на двух чужих детей. Пострадавшие получили серьезные травмы(17)
Сегодня в 17.50 Центр тревоги получил сообщение, что в Выхма (Вильяндиский уезд) в подъезде дома на улице Калеви травмы получили дети 8 и 10 лет.
Сегодня в 17.50 Центр тревоги получил сообщение, что в Выхма (Вильяндиский уезд) в подъезде дома на улице Калеви травмы получили дети 8 и 10 лет.
Детей обнаружила другая женщина, местная жительница, которая вызвала скорую помощь и оказала детям первую помощь. Раны у детей оказались серьезными, и медики отвезли их в больницу.
Прибывший на место происшествия патруль полиции установил и задержал подозреваемую в преступлении, ею оказалась 37-летняя женщина.
Оперативный дежурный Лыунаской префектуры Оттомар Вирк сообщил, что все обстоятельства случившегося будут выяснены в ходе возбужденного уголовного дела.
"Трудно понять столь тяжелый случай насилия, в котором пострадавшими являются беззащитные дети. Пока еще трудно сказать, что подвигло взрослую женщину на это деяние, возможно на это ответит судебно-психиатрическая экспертиза", - сказал полицейский.
Обстоятельства инцидента пока неясны. Полиция сообщила Delfi, что устроившая понажовщину женщина никак не связана со своими жертвами.
Будет дополняться по мере поступления информации!
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