ФОТО | В Вяйке-Маарья за несколько минут случилось две аварии
В четверг во второй половине дня на шоссе Раквере - Вяйке-Маарья - Вягева в селе Камарику за несколько минут произошло два ДТП.
В четверг во второй половине дня на шоссе Раквере - Вяйке-Маарья - Вягева в селе Камарику за несколько минут произошло два ДТП.
"В первом случае автомобиль Jeep пошел на обгон, но водитель потерял контроль над машиной и столкнулся с Volkswagen", - сообщила Delfi пресс-секретарь Департамента полиции и погранохраны Мариа Гоньяк.
Затем рядом с местом первого происшествия произошла еще одна авария. Ford пошел на обгон Toyota, но в это время в первый автомобиль сзади врезался очередной Volkswagen, который потом задел и Toyota.
К счастью, никто не пострадал, авариями будут заниматься страховщики.
По предварительным данным, оба ДТП произошли из-за скользкой дороги. Поэтому полиция просит водителей быть очень внимательными: необходимо постоянно учитывать, что переменчивая температура и осадки делают дорожные условия очень сложными.
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