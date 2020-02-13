ФОТО | В Вяйке-Маарья за несколько минут случилось две аварии

"В первом случае автомобиль Jeep пошел на обгон, но водитель потерял контроль над машиной и столкнулся с Volkswagen", - сообщила Delfi пресс-секретарь Департамента полиции и погранохраны Мариа Гоньяк.

Затем рядом с местом первого происшествия произошла еще одна авария. Ford пошел на обгон Toyota, но в это время в первый автомобиль сзади врезался очередной Volkswagen, который потом задел и Toyota.

К счастью, никто не пострадал, авариями будут заниматься страховщики.

По предварительным данным, оба ДТП произошли из-за скользкой дороги. Поэтому полиция просит водителей быть очень внимательными: необходимо постоянно учитывать, что переменчивая температура и осадки делают дорожные условия очень сложными.