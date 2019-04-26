ФОТО: В волости Вильянди полыхает бревенчатый дом

Сообщение о том, что в деревне Ойу горит бревенчатый дом, поступило в 16:58. К моменту прибытия спасателей крыша дома была охвачена огнем.

Работы по тушению осложняют упавшие линии электропередач и находящийся в здании протекающий газовый баллон, пишет rus.err.ee.

Предположительно, пожар начался с кухни.