26.04.2019, 18:45

ФОТО: В волости Вильянди полыхает бревенчатый дом


rus.delfi.ee
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Tulekahju
TulekahjuFoto: Kenno Soo

В Вильяндимаа вечером в пятницу загорелся жилой дом.

Сообщение о том, что в деревне Ойу горит бревенчатый дом, поступило в 16:58. К моменту прибытия спасателей крыша дома была охвачена огнем.

Работы по тушению осложняют упавшие линии электропередач и находящийся в здании протекающий газовый баллон, пишет rus.err.ee.

Предположительно, пожар начался с кухни.

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