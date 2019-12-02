ФОТО | В волости Вильянди горел жилой дом, находившийся внутри мужчина сам выбрался наружу

Когда спасатели прибыли на место, дом полыхал открытым пламенем, а крыша провалилась. К счастью, проживавший там мужчина самостоятельно выбрался наружу до приезда спасателей. На всякий случай он был доставлен в больницу на осмотр.

После пожара дом стал непригодным к использованию, хотя он был в плохом состоянии и до этого. Спасатели ранее ездили туда, чтобы установить дымовой датчик.