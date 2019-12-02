02.12.2019, 17:44

ФОТО | В волости Вильянди горел жилой дом, находившийся внутри мужчина сам выбрался наружу


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Viljandimaal hävis tulekahjus elumaja
Viljandimaal hävis tulekahjus elumajaFoto: Kenno Soo

В понедельник в 11:10 поступил вызов о пожаре в жилом доме в деревне Пахувере Вильяндиской волости. К счастью, проживавший в доме мужчина самостоятельно выбрался из горящего здания.

Когда спасатели прибыли на место, дом полыхал открытым пламенем, а крыша провалилась. К счастью, проживавший там мужчина самостоятельно выбрался наружу до приезда спасателей. На всякий случай он был доставлен в больницу на осмотр.

После пожара дом стал непригодным к использованию, хотя он был в плохом состоянии и до этого. Спасатели ранее ездили туда, чтобы установить дымовой датчик.

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