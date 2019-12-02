ФОТО | В волости Вильянди горел жилой дом, находившийся внутри мужчина сам выбрался наружу

В понедельник в 11:10 поступил вызов о пожаре в жилом доме в деревне Пахувере Вильяндиской волости. К счастью, проживавший в доме мужчина самостоятельно выбрался из горящего здания.
Когда спасатели прибыли на место, дом полыхал открытым пламенем, а крыша провалилась. К счастью, проживавший там мужчина самостоятельно выбрался наружу до приезда спасателей. На всякий случай он был доставлен в больницу на осмотр.
После пожара дом стал непригодным к использованию, хотя он был в плохом состоянии и до этого. Спасатели ранее ездили туда, чтобы установить дымовой датчик.
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