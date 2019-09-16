16.09.2019, 10:00

ФОТО: В волости Тюри столкнулись поезд и автомобиль, есть пострадавшие


rus.delfi.ee
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Rongiõnnetus Türil Foto: Kaspar Pokk

В понедельник в 9:16 Центр тревоги получил сообщение об аварии в Таксе в волости Тюри, где столкнулись автомобиль и поезд.

По словам читателя, это был поезд, следовавший по маршруту Вильянди-Таллинн. На железнодорожном переезде перед поездом выехал автомобиль.

Полиция сообщила, что в автомобиле было два человека, которые пострадали и были доставлены в больницу. В 9:45 поезд смог продолжить путь в Таллинн.

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