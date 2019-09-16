ФОТО: В волости Тюри столкнулись поезд и автомобиль, есть пострадавшие(3)
В понедельник в 9:16 Центр тревоги получил сообщение об аварии в Таксе в волости Тюри, где столкнулись автомобиль и поезд.
В понедельник в 9:16 Центр тревоги получил сообщение об аварии в Таксе в волости Тюри, где столкнулись автомобиль и поезд.
Согласно первоначальным данным, следовавший по маршруту Вильянди-Таллинн поезд на железнодорожном переезде Альязе столкнулся с автомобилем, водитель которого проигнорировал предупреждение о приближении поезда, сообщила полиция.
В итоге 52-летний водитель и 66-летний пассажир Renault пострадали и их доставили в больницу на осмотр.
Водитель был трезв и имел права соответствующей категории. Сам он утверждает, что не заметил приближающийся поезд из-за яркого солнца, которое светило ему в глаза.
В 9:45 поезд смог продолжить путь в Таллинн.
Блокирующее рекламу приложение блокирует и часть контента Delfi. Чтобы читать портал без ограничений, отключите блокировку рекламы, пожалуйста.
Кикабидзе пожелал «все разрушить» в России
Россия объяснила изъятие органов у погибшей россиянки
"Дома сиди, я сказал!": Тигран Кеосаян показал, кто в доме хозяин
Врачи рассказали об опасном состоянии Меркель