16.09.2019, 10:00

ФОТО: В волости Тюри столкнулись поезд и автомобиль, есть пострадавшие

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дополнено в 12:35
rus.delfi.ee
EST 4
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Rongiõnnetus Türil Foto: Kaspar Pokk

В понедельник в 9:16 Центр тревоги получил сообщение об аварии в Таксе в волости Тюри, где столкнулись автомобиль и поезд.

Согласно первоначальным данным, следовавший по маршруту Вильянди-Таллинн поезд на железнодорожном переезде Альязе столкнулся с автомобилем, водитель которого проигнорировал предупреждение о приближении поезда, сообщила полиция.

В итоге 52-летний водитель и 66-летний пассажир Renault пострадали и их доставили в больницу на осмотр.

Водитель был трезв и имел права соответствующей категории. Сам он утверждает, что не заметил приближающийся поезд из-за яркого солнца, которое светило ему в глаза.

В 9:45 поезд смог продолжить путь в Таллинн.

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