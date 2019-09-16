ФОТО: В волости Тюри столкнулись поезд и автомобиль, есть пострадавшие

Согласно первоначальным данным, следовавший по маршруту Вильянди-Таллинн поезд на железнодорожном переезде Альязе столкнулся с автомобилем, водитель которого проигнорировал предупреждение о приближении поезда, сообщила полиция.

В итоге 52-летний водитель и 66-летний пассажир Renault пострадали и их доставили в больницу на осмотр.

Водитель был трезв и имел права соответствующей категории. Сам он утверждает, что не заметил приближающийся поезд из-за яркого солнца, которое светило ему в глаза.

В 9:45 поезд смог продолжить путь в Таллинн.