ФОТО | В волости Раэ перевернулась фура
Во вторник вечером в волости Раэ по адресу Раба теэ, 2 перевернулась фура, водитель которой получил легкие травмы.
Во вторник вечером в волости Раэ по адресу Раба теэ, 2 перевернулась фура, водитель которой получил легкие травмы.
Фура перевернулась поблизости от железнодорожного переезда и упала на крышу в кювет, сказала пресс-секретарь Департамента полиции и погранохраны Анника Максимов. Водитель был в машине один.
Пресс-секретарь Спасательного департамента Таави Каармаа сказал Delfi, что видимых повреждений у водителя не было, но скорая помощь тем не менее осмотрела мужчину.
На месте происшествия также были работники Спасательного департамента, которые проверили, чтобы ничего не загорелось. Топливо протекло, но опасной ситуации не создалось.
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