05.06.2020, 15:51
ФОТО | В Вильяндимаа загорелся жилой дом, на тушение привлечены значительные силы
Лыунаский спасательный центр сообщил о пожаре в селе Лахмусе Вильяндиского уезда: загорелся деревянный двухэтажный дом с асбестоцементной крышей. В тушении задействованы восемь единиц спасательной техники. Работы по тушению продолжаются, информации о пострадавших нет.
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