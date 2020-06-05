ФОТО | В Вильяндимаа загорелся жилой дом, на тушение привлечены значительные силы

По имеющимся данным, из дома спасли двух мужчин, осмотр медиками скорой помощи показал, что они полностью здоровы.

К моменту публикации новости огонь был локализован, угрозы его распространения нет.

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