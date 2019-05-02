ФОТО: В Вильяндимаа загорелось 20 гектаров леса: воду пришлось привозить в автоцистернах, задействовали и дрон

На место прибыли спасатели Вильяндимаа, Йыгевамаа, Валгамаа и Тартумаа. Воды на месте не оказалось и ее пришлось привозить на цистернах. Причины возгорания пока не известны.

К работам по ликвидации пожара был привлечен и дрон, с помощью которого можно было увидеть область распространения огня и более точно распланировать действия.