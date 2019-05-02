02.05.2019, 09:21
ФОТО: В Вильяндимаа загорелось 20 гектаров леса: воду пришлось привозить в автоцистернах, задействовали и дрон
В среду в 16:59 Центр тревоги получил сообщение о том, что недалеко от деревни Мелески в волости Вильянди в Вильяндимаа горит около 20 гектаров леса.
На место прибыли спасатели Вильяндимаа, Йыгевамаа, Валгамаа и Тартумаа. Воды на месте не оказалось и ее пришлось привозить на цистернах. Причины возгорания пока не известны.
К работам по ликвидации пожара был привлечен и дрон, с помощью которого можно было увидеть область распространения огня и более точно распланировать действия.