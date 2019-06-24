ФОТО: В Вильяндимаа водитель вылетел на встречку и врезался в барьерное ограждение

Сегодня около 15:00 в Вильяндимаа произошла авария. По первоначальным данным, водитель Opel уснул за рулем, выехал на встречную полосу, а затем врезался в в барьерное ограждение.
Авария произошла на 41 километре шоссе Тарту-Вильянди-Килинги-Нымме, в деревне Вайбла.
Opel ехал из Вильянди по направлению в Тарту. Как сообщается, водитель заснул за рулем. В салоне машины была и беременная женщина. Медики скорой помощи осмотрели всех участников ДТП, к счастью, обошлось без травм.
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