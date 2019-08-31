ФОТО | В Вильяндимаа водитель Ford съехал в кювет, в машине находился ребенок

По первоначальным данным, водитель Ford по пока неизвестным причинам потерял контроль над машиной на гравийной дороге, отклонился на встречную полосу и съехал в кювет. В автомобиле находились двое взрослых и один ребенок. Скорая оказала первую помощь ребенку на месте происшествия.

Водитель был трезв и имеет водительские права соответствующей категории.