31.08.2019, 10:51

ФОТО | В Вильяндимаа водитель Ford съехал в кювет, в машине находился ребенок

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rus.delfi.ee
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Galerii: 10 pilti
Viljandimaal sõitis auto teelt välja kraavi Foto: Kenno Soo

В пятницу вечером после 23 часов произошло ДТП в деревне Кибекюла волости Вильянди в Вильяндимаа, где автомобиль Ford съехал с дороги в кювет. В машине было двое взрослых и один ребенок.

По первоначальным данным, водитель Ford по пока неизвестным причинам потерял контроль над машиной на гравийной дороге, отклонился на встречную полосу и съехал в кювет. В автомобиле находились двое взрослых и один ребенок. Скорая оказала первую помощь ребенку на месте происшествия.

Водитель был трезв и имеет водительские права соответствующей категории.

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