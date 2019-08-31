ФОТО | В Вильяндимаа водитель Ford съехал в кювет, в машине находился ребенок

В пятницу вечером после 23 часов произошло ДТП в деревне Кибекюла волости Вильянди в Вильяндимаа, где автомобиль Ford съехал с дороги в кювет. В машине было двое взрослых и один ребенок.
По первоначальным данным, водитель Ford по пока неизвестным причинам потерял контроль над машиной на гравийной дороге, отклонился на встречную полосу и съехал в кювет. В автомобиле находились двое взрослых и один ребенок. Скорая оказала первую помощь ребенку на месте происшествия.
Водитель был трезв и имеет водительские права соответствующей категории.
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