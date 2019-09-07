07.09.2019, 20:54

ФОТО: В Вильяндимаа в результате ДТП погиб человек

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Galerii: 15 pilti
Viljandimaal hukkus avariis inimene Foto: Kenno Soo

Cегодня вечером после 20 часов в Вильяндимаа в волости Пыхья-Сакала произошло ДТП, в результате которого погиб человек.

С проезжей части выехал внедорожник Ssangyong Rexton, из которого достали двух мужчин, один из них — 35-летний местный мужчина — погиб.

Другого доставили в больницу. Почему и как произошло это тяжкое ДТП, выясняется.

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