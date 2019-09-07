ФОТО: В Вильяндимаа в результате ДТП погиб человек

Cегодня вечером после 20 часов в Вильяндимаа в волости Пыхья-Сакала произошло ДТП, в результате которого погиб человек.
С проезжей части выехал внедорожник Ssangyong Rexton, из которого достали двух мужчин, один из них — 35-летний местный мужчина — погиб.
Другого доставили в больницу. Почему и как произошло это тяжкое ДТП, выясняется.
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