08.06.2020, 10:17
ФОТО: В Вильяндимаа в пожаре погиб пожилой мужчина
В субботу в 23:31 центр тревоги получил сообщение о том, что в деревне Пёэгле в Вильяндимаа открытым пламенем горит жилой дом.
В субботу в 23:31 центр тревоги получил сообщение о том, что в деревне Пёэгле в Вильяндимаа открытым пламенем горит жилой дом.
Пожарные прибыли на место и в ходе работ по тушению обнаружили в доме тело пожилого мужчины.
Мужчина проживал в доме один. Поскольку у него были трудности с передвижением, за ним приглядывали соседи и социальные работники.
Причины пожара выясняются.
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