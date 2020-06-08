08.06.2020, 10:17
ФОТО: В Вильяндимаа в пожаре погиб пожилой мужчина
В субботу в 23:31 центр тревоги получил сообщение о том, что в деревне Пёэгле в Вильяндимаа открытым пламенем горит жилой дом.
В субботу в 23:31 центр тревоги получил сообщение о том, что в деревне Пёэгле в Вильяндимаа открытым пламенем горит жилой дом.
Пожарные прибыли на место и в ходе работ по тушению обнаружили в доме тело пожилого мужчины.
Мужчина проживал в доме один. Поскольку у него были трудности с передвижением, за ним приглядывали соседи и социальные работники.
Причины пожара выясняются.
Чтобы читать материалы Delfi было комфортнее, вы можете приобрести комплексный пакет или пакет без рекламы.
Пара купила хилый дом, но через 2 месяца он стал совсем другим
СМИ: в Москве с 14 июня могут отменить пропуски
Он сделал потайное окно в полу кухни. Гениальность идеи поразила
В Минпросвещения заявили об изменении ситуации с ЕГЭ