ФОТО: В Вильяндимаа в пожаре погиб пожилой мужчина

Пожарные прибыли на место и в ходе работ по тушению обнаружили в доме тело пожилого мужчины.

Мужчина проживал в доме один. Поскольку у него были трудности с передвижением, за ним приглядывали соседи и социальные работники.

Причины пожара выясняются.