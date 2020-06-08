08.06.2020, 10:17

ФОТО: В Вильяндимаа в пожаре погиб пожилой мужчина


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Viljandimaal hukkus tulekahjus inimene Foto: Kenno Soo

В субботу в 23:31 центр тревоги получил сообщение о том, что в деревне Пёэгле в Вильяндимаа открытым пламенем горит жилой дом.

Пожарные прибыли на место и в ходе работ по тушению обнаружили в доме тело пожилого мужчины.

Мужчина проживал в доме один. Поскольку у него были трудности с передвижением, за ним приглядывали соседи и социальные работники.

Причины пожара выясняются.

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