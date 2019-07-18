18.07.2019, 10:10
ФОТО: В Вильяндимаа в аварии погиб мотоциклист
дополнено в 10:24
Сегодня утром в Вильяндимаа в деревне Пуату произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого, как сообщается, погиб мотоциклист.
Сегодня утром в Вильяндимаа в деревне Пуату произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого, как сообщается, погиб мотоциклист.
В 9 часов полиция получила сообщение о тяжелом ДТП в Вильяндимаа в деревни Пуату на 85 километре дороги Тарту - Вильянди - Килинги - Нымме теэ. По первоначальным данным, мотоциклиста вынесло с дороги в поле.
Мотоциклиста заметил случайный прохожий, который сообщил об аварии по экстренному номеру. Скорая помощь пыталась оживить мужчину, но травмы были слишком тяжелые. Он погиб на месте происшествия.
Подробности дела выясняются полицией.
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