18.07.2019, 10:10

ФОТО: В Вильяндимаа в аварии погиб мотоциклист

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дополнено в 10:24
rus.delfi.ee
EST 13
Galerii: 26 pilti
Õnnetus Viljandimaal Foto: Kenno Soo

Сегодня утром в Вильяндимаа в деревне Пуату произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого, как сообщается, погиб мотоциклист.

В 9 часов полиция получила сообщение о тяжелом ДТП в Вильяндимаа в деревни Пуату на 85 километре дороги Тарту - Вильянди - Килинги - Нымме теэ. По первоначальным данным, мотоциклиста вынесло с дороги в поле.

Мотоциклиста заметил случайный прохожий, который сообщил об аварии по экстренному номеру. Скорая помощь пыталась оживить мужчину, но травмы были слишком тяжелые. Он погиб на месте происшествия.

Подробности дела выясняются полицией.

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