27.08.2020, 20:21

ФОТО | В Вильяндимаа тяжелая фура завалилась в кювет


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Viljandimaal sõitis veouato kraavi Foto: Kenno Soo

В четверг днем, примерно в четыре часа, на 41-м километре шоссе Имавере — Вильянди — Каркси-Нуйа (волость Вильянди) фура Scania завалилась в кювет.

По предварительным данным, машина по неизвестным пока причинам потеряла управляемость, выехала на встречную полосу движения и съехала в кювет.

К счастью, навстречу в этот момент никто не двигался. Водитель отделался испугом, обошлось без травм.

Водитель был трезв и имеет права соответствующей категории.

Так как в результате аварии на трассу из кювета попала земля, спасатели очистили дорогу, смыв ее водой.

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