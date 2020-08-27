ФОТО | В Вильяндимаа тяжелая фура завалилась в кювет

По предварительным данным, машина по неизвестным пока причинам потеряла управляемость, выехала на встречную полосу движения и съехала в кювет.

К счастью, навстречу в этот момент никто не двигался. Водитель отделался испугом, обошлось без травм.

Водитель был трезв и имеет права соответствующей категории.

Так как в результате аварии на трассу из кювета попала земля, спасатели очистили дорогу, смыв ее водой.