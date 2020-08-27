27.08.2020, 20:21
ФОТО | В Вильяндимаа тяжелая фура завалилась в кювет
В четверг днем, примерно в четыре часа, на 41-м километре шоссе Имавере — Вильянди — Каркси-Нуйа (волость Вильянди) фура Scania завалилась в кювет.
В четверг днем, примерно в четыре часа, на 41-м километре шоссе Имавере — Вильянди — Каркси-Нуйа (волость Вильянди) фура Scania завалилась в кювет.
По предварительным данным, машина по неизвестным пока причинам потеряла управляемость, выехала на встречную полосу движения и съехала в кювет.
К счастью, навстречу в этот момент никто не двигался. Водитель отделался испугом, обошлось без травм.
Водитель был трезв и имеет права соответствующей категории.
Так как в результате аварии на трассу из кювета попала земля, спасатели очистили дорогу, смыв ее водой.
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