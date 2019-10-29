29.10.2019, 18:25
ФОТО | В Вильяндимаа трактор с прицепом перевернулись на дороге
В Вильяндимаа в деревне Лахмус сегодня произошло ДТП. Трактор вместе с прицепом съехал в канаву.
В Вильяндимаа в деревне Лахмус сегодня произошло ДТП. Трактор вместе с прицепом съехал в канаву.
Сегодня в районе двух часов дня на 2-м километре дороги Сууре-Яаани-Навести трактор съехал в канаву. Возможно, он мог столкнуться с легковым автомобилем. За рулем трактора был мужчина. Он резко повернул, чтобы уйти от столкновения, и тем самым трактор вместе с прицепом перевернулись. Машина, которая создала опасную ситуацию, не опознана.
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