ФОТО | В Вильяндимаа трактор с прицепом перевернулись на дороге

Сегодня в районе двух часов дня на 2-м километре дороги Сууре-Яаани-Навести трактор съехал в канаву. Возможно, он мог столкнуться с легковым автомобилем. За рулем трактора был мужчина. Он резко повернул, чтобы уйти от столкновения, и тем самым трактор вместе с прицепом перевернулись. Машина, которая создала опасную ситуацию, не опознана.