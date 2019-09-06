ФОТО | В Вильяндимаа столкнулись три машины, одного пострадавшего увезли в больницу

ДТП произошло на 57-м километре шоссе Тарту - Вильянди. По предварительным данным, водитель Audi хотел совершить левый поворот, но шедший сзади автомобили по какой-то причине не обратили на это внимание. В Audi въехали BMW и Toyota.

В результате аварии одного человека пришлось доставить в больницу.