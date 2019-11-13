13.11.2019, 19:50
ФОТО | В Вильяндимаа столкнулись три легковушки, пострадали двое
Сегодня в 14.30 в волости Вильянди столкнулись три легковых автомобиля, пострадали два человека.
Сегодня в 14.30 в волости Вильянди столкнулись три легковых автомобиля, пострадали два человека.
На 39-м километре шоссе Имавере — Вильянди — Каркси — Нуйа в селе Выйстре произошло ДТП: столкнулись три автомобиля, два двигались в сторону Имавере, а один - навстречу.
По предварительным данным, автомобиль Ford совершал левый поворот на второстепенную дорогу, а водитель Mitsubishi этого не заметил и врезался в него сзади.
Третьим участником аварии стала Kia, которая шла со стороны Имавере. Находившиеся в Ford и Mitsubishi люди были отправлены скорой помощью в больницу Вильянди.
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